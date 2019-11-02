"Слуги народа" станут на защиту журналистов

Новости Украины:В "Слуге народа" обещают сделать все, чтобы журналисты чувствовали себя в безопасности.

Партия "Слуга народа" уверяет, что сделает все возможное, чтобы журналисты в Украине чувствовали себя четвертой властью.

Об этом говорится в сообщении партии на странице в Facebook по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы журналисты, которые живут и работают в Украине, чувствовали себя в безопасности и действительно были четвертой властью, что помогает делать страну лучше", - говорится в сообщении.

В партии напомнили, что 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующая резолюция была принята в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата выбрана в знак почтения памяти двух убитых французских журналистов.

Резолюция ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предотвращать преступления и привлекать виновных к ответственности.