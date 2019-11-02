Климкин призывает встать на защиту украинских СМИ

Без свободных СМИ и самоотверженных журналистов нашей страны наверняка не было.
Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте.
Климкин напомнил, что сегодня по всему миру отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Без вільних ЗМІ та самовідданих журналістів нашої країни напевно не було б. Я не жартую. Пам'ятайте про це сьогодні у міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. А якщо пам'ятаєте, то не ховайтеся, а захищайте. Тоді вони захищатимуть вас!
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 2, 2019
Он призвал всех защищать украинских журналистов.
"Тогда они будут защищать вас!", - подытожил Климкин.
Напомним, посольство США в Украине потребовало расследовать преступления против украинских журналистов.