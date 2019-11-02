Суды вынесли более тысячи постановлений о применении электронных браслетов

Новости Украины:За 9 месяцев текущего года поступило 1210 постановлений", - отметили в пресс-службе.

За 9 месяцев 2019 года судьи постановили 1210 постановлений о применении электронных браслетов к подозреваемым. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции .

"За 9 месяцев текущего года поступило 1210 постановлений", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине из 534 имеющихся электронных браслетов работает только 182, из них с начала года применялись 149.

Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" уверяет, что сделает все возможное, чтобы журналисты в Украине чувствовали себя четвертой властью.