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Суды вынесли более тысячи постановлений о применении электронных браслетов

Суды вынесли более тысячи постановлений о применении электронных браслетов
16:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:За 9 месяцев текущего года поступило 1210 постановлений", - отметили в пресс-службе.

За 9 месяцев 2019 года судьи постановили 1210 постановлений о применении электронных браслетов к подозреваемым. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции .

"За 9 месяцев текущего года поступило 1210 постановлений", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине из 534 имеющихся электронных браслетов работает только 182, из них с начала года применялись 149.

Климкин призывает встать на защиту украинских СМИ

Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" уверяет, что сделает все возможное, чтобы журналисты в Украине чувствовали себя четвертой властью.

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Суд, Электронные браслеты, Нацполиция.
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