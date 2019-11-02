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ВАКС избрал меру пресечения Дубневичу

ВАКС избрал меру пресечения Дубневичу
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича.

Высший антикоррупционный суд в субботу постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата (группа "За будущее") Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 млн грн, который должен быть внесен в течении 5 дней.

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Как сообщалось, Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

ВАКС продолжает избирать меру пресечения депутату Дубневичу

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Судьи готовы перейти к дебатам по делу экс-нардепа Шепелева

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.

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Суд, Коррупция, Ярослав Дубневич, ВАКС.
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