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"Как я смогу найти 100 млн?": Дубневич прокомментировал решение ВАКС

"Как я смогу найти 100 млн?": Дубневич прокомментировал решение ВАКС
04:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Нардеп Дубневич отреагировал на решение суда: "Где я возьму 100 млн?".

Народный депутат Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 млн гривен ($4 млн).

«Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн», — сказал депутат в комментарии hromadske.

Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.

«Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО», — сказал он. Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение.

ВАКС избрал меру пресечения Дубневичу

По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили. В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.

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Суд, Залог, Нардеп, Ярослав Дубневич.
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