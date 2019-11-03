"Как я смогу найти 100 млн?": Дубневич прокомментировал решение ВАКС

Новости Украины:Нардеп Дубневич отреагировал на решение суда: "Где я возьму 100 млн?".

Народный депутат Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 млн гривен ($4 млн).

«Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн», — сказал депутат в комментарии hromadske.

Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.

«Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО», — сказал он. Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение.

По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили. В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.