Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября

Новости Украины:В Украине потеплеет, ожидается ветер, местами небольшой дождь

Сегодня, 3 ноября, погоду в Украине будет определять стремительный поток теплого воздуха с южных регионов, который обусловит усиление ветра и значительное повышение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе, Севере и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, остальная территория - без осадков.

Карта осадков 3 ноября

Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 3 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, по Украине:

Ужгород – +13…+15, сильный дождь

Львов – +12…+14, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +12…+14, дождь

Тернополь – +11…+13, небольшой дождь

Черновцы – +12…+14, небольшой дождь

Хмельницкий – +11…+13, небольшой дождь

Луцк – +12…+14, небольшой дождь

Ровно – +11…+13, небольшой дождь

Житомир – +10…+12, небольшой дождь

Винница – +11…+13, небольшой дождь

Одесса – +13…+15, переменная облачность

Николаев – +10…+12, переменная облачность

Херсон – +9…+11, переменная облачность

Симферополь – +12…+14, переменная облачность

Кропивницкий – +10…+12, небольшой дождь

Черкассы – +10…+12, небольшой дождь

Чернигов – +9…+11, небольшой дождь

Сумы – +8…+10, небольшой дождь

Полтава – +9…+11, небольшой дождь

Днепр – +7…+9, переменная облачность

Запорожье – +7…+9, переменная облачность

Донецк – +7…+9, переменная облачность

Луганск – +6…+8, переменная облачность

Харьков – +7…+9, переменная облачность

Киев – +10…+12, небольшой дождь

Погода 3 ноября

Температура ночью 0-5° тепла, в Закарпатье и Одесской области до 8°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° мороза; днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны, в Одесской области и Крыму до 16°, на Левобережье 5-10° тепла.

В Киеве - небольшой дождь; порывы южного ветра 15-20 м/с; температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была 16,6° в 1984 и 1999 году, самая низкая ночью -12,7° в 1979 году.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально.

Народный прогноз погоды

Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то останется и на земле.

Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра — скоро погода наладится.

Заходящее в ноябре солнце красное, ночное небо звездное — будет солнечная морозная погода.

Ясная, безоблачная погода — признак скорого понижения тепла.

Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.