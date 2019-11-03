Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, погоду в Украине будет определять стремительный поток теплого воздуха с южных регионов, который обусловит усиление ветра и значительное повышение температуры.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе, Севере и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, остальная территория - без осадков.
Карта осадков 3 ноября
Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 3 ноября
Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, по Украине:
Ужгород – +13…+15, сильный дождь
Львов – +12…+14, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +12…+14, дождь
Тернополь – +11…+13, небольшой дождь
Черновцы – +12…+14, небольшой дождь
Хмельницкий – +11…+13, небольшой дождь
Луцк – +12…+14, небольшой дождь
Ровно – +11…+13, небольшой дождь
Житомир – +10…+12, небольшой дождь
Винница – +11…+13, небольшой дождь
Одесса – +13…+15, переменная облачность
Николаев – +10…+12, переменная облачность
Херсон – +9…+11, переменная облачность
Симферополь – +12…+14, переменная облачность
Кропивницкий – +10…+12, небольшой дождь
Черкассы – +10…+12, небольшой дождь
Чернигов – +9…+11, небольшой дождь
Сумы – +8…+10, небольшой дождь
Полтава – +9…+11, небольшой дождь
Днепр – +7…+9, переменная облачность
Запорожье – +7…+9, переменная облачность
Донецк – +7…+9, переменная облачность
Луганск – +6…+8, переменная облачность
Харьков – +7…+9, переменная облачность
Киев – +10…+12, небольшой дождь
Погода 3 ноября
Температура ночью 0-5° тепла, в Закарпатье и Одесской области до 8°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° мороза; днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны, в Одесской области и Крыму до 16°, на Левобережье 5-10° тепла.
В Киеве - небольшой дождь; порывы южного ветра 15-20 м/с; температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была 16,6° в 1984 и 1999 году, самая низкая ночью -12,7° в 1979 году.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально.
Народный прогноз погоды
Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то останется и на земле.
Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра — скоро погода наладится.
Заходящее в ноябре солнце красное, ночное небо звездное — будет солнечная морозная погода.
Ясная, безоблачная погода — признак скорого понижения тепла.
Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.