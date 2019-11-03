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Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября

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Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине потеплеет, ожидается ветер, местами небольшой дождь

Сегодня, 3 ноября, погоду в Украине будет определять стремительный поток теплого воздуха с южных регионов, который обусловит усиление ветра и значительное повышение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе, Севере и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, остальная территория -  без осадков.

Карта осадков 3 ноября

Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 3 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 3 ноября, по Украине:

  • Ужгород – +13…+15, сильный дождь

  • Львов – +12…+14, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +12…+14, дождь

  • Тернополь – +11…+13, небольшой дождь

  • Черновцы – +12…+14, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +11…+13, небольшой дождь

  • Луцк – +12…+14, небольшой дождь

  • Ровно – +11…+13, небольшой дождь

  • Житомир – +10…+12, небольшой дождь

  • Винница – +11…+13, небольшой дождь

  • Одесса – +13…+15, переменная облачность

  • Николаев – +10…+12, переменная облачность

  • Херсон – +9…+11, переменная облачность

  • Симферополь – +12…+14, переменная облачность

  • Кропивницкий – +10…+12, небольшой дождь

  • Черкассы – +10…+12, небольшой дождь

  • Чернигов – +9…+11, небольшой дождь

  • Сумы – +8…+10, небольшой дождь

  • Полтава – +9…+11, небольшой дождь

  • Днепр – +7…+9, переменная облачность

  • Запорожье – +7…+9, переменная облачность

  • Донецк – +7…+9, переменная облачность

  • Луганск – +6…+8, переменная облачность

  • Харьков – +7…+9, переменная облачность

  • Киев – +10…+12, небольшой дождь

Погода 3 ноября

Температура ночью 0-5° тепла, в Закарпатье и Одесской области до 8°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° мороза; днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны, в Одесской области и Крыму до 16°, на Левобережье 5-10° тепла.

В Киеве - небольшой дождь; порывы южного ветра 15-20 м/с; температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была 16,6° в 1984 и 1999 году, самая низкая ночью -12,7° в 1979 году.

Знаменательные события в истории: 3 ноября 2019 года

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально.

Народный прогноз погоды

Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то останется и на земле.

Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра — скоро погода наладится.

Заходящее в ноябре солнце красное, ночное небо звездное — будет солнечная морозная погода.

Ясная, безоблачная погода — признак скорого понижения тепла.

Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Осень, Ветер, Прогноз погоды, 3 ноября.
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