Фортуна отвернется? ТОП 5 самых опасных дней в ноябре 2019 года

Новости Украины:Узнав о том, какие пять дней ноября будут самыми опасными, вы сможете лучше спланировать свои дела.

Очень важно позитивно мыслить, но также необходимо быть предусмотрительными.

Помимо неблагоприятных дней, важно знать и том, когда будут дни силы в ноябре. В последний месяц осени астрологи советуют быть начеку и в полной боевой готовности. Это хорошее время для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

3 ноября — время тревожности и перепадов настроения

Луна в этот день будет находиться в фазе роста, что очень плохо сочетается с ее пребыванием в Знаке Козерога. Стихия Земли и активность Луны породят диссонанс, из-за которого могут спутаться мысли людей. Это приведет к переживаниям, перепадам настроения, снижению удачи. Может усилиться тревожность, появятся бессмысленные переживания.

Негативный аспект с Меркурием усилит регресс в большинстве сфер жизни. Эта планета отвечает за знания, информацию и ее обмен, поэтому 3 ноября астрологи не советуют заниматься обучением. В этот день лучше занять позицию наблюдателя и заниматься лишь необходимыми делами. Так вы сможете остаться на плаву.

8 ноября — день лени, апатии и негативной энергетики

Виной всему всё та же растущая Луна, но теперь уже в Рыбах. Это будет третий и самый сложный день пребывания Луны в этом Знаке Зодиака. Стихия Воды и рост Луны, приближающийся к Полнолунию, сулят опасное время. Особенно сложным 8 ноября может оказаться для тех, кому свойственно перекладывать на других людей свою ответственность, а также лениться и прокрастинировать. Продуктивность резко снизится. Вдобавок появится желание сорвать на ком-нибудь негативные эмоции.

Эксперты советуют не оставаться без дела, повышать энергетику и жизненный тонус. Для этого нужно больше бывать на улице, общаться с людьми, которые вас вдохновляют.

11 ноября — день Полнолуния

Это будет опасная Полная Луна в Знаке Тельца, а также в тригоне с Плутоном — в агрессивном аспекте, который расшатывает нервную систему. Из-за такого тандема рассчитывать на удачу точно не приходится. Астрологи рекомендуют не назначать на 11 число никаких важных дел. Это будет понедельник, поэтому не у всех получится абстрагироваться от трудных задач. В таком случае вам помогут три способа быстрого привлечения удачи.

Полнолуние в сочетании со стихией Земли и тригоном к Плутону сулит неразбериху, хаос, ссоры и конфликты. Даже в самых доверительных дружеских и любовных отношениях может появиться доля ревности. Справиться с этим будет невозможно, но всегда можно просто переждать бурю. Обаяние и привлекательность в такие дни не помогают в достижении целей. Можно рассчитывать только на трудолюбие и осторожность.

19 ноября — время бессилия и усталости

Лев и убывающая Луна войдут в диссонанс 18 числа, но 19 ноября масла в огонь подольет квадратура с Солнцем. Этот день будет очень необычным. Многих из нас покинут силы уже утром. Именно в такое время кажется, что нет никакой мотивации. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть и слышать. Это будет не суббота и не воскресенье, а вторник — самый разгар рабочей недели.

19 ноября высока вероятность потерять некоторую сумму денег, столкнуться с нечестными людьми. Нужны быть осторожнее с обещаниями. Также астрологи не рекомендуют бездействовать, потому что отдых не вернет вам силы. Наоборот, без дел и работы человеку в такие дни становится не по себе. Нужно просто набраться сил и переждать сложности этого дня.

26 ноября — день неуверенности и депрессивных мыслей

Новолуние в Стрельце — плохое сочетание. В этот день произойдет серьезный энергетический провал. Энергетическая подпитка от звезд и Луны на время прекратится, из-за чего могут начаться большие проблемы в любовной сфере, в делах. Люди начнут сами себя накручивать. Даже мелочи будут выбивать из колеи, поэтому лучше в такие дни иметь в запасе план "Б".

Неуверенность обретет новые масштабы, из-за чего могут сорваться важные деловые встречи. Некоторые люди могут не выполнить свое обещание, данное вам ранее. Таить обиды в таком случае не стоит, потому что все подобные проблемы исходят от Луны. В этот день лучше избегать выхода из зоны комфорта, так как есть шанс совершить ошибку, последствия которой будут необратимыми.

Чтобы стать счастливым человеком, нужно следовать семи шагам, ведущим к гармонии. Даже в негативное время подобные правила будут крайне важны. Недаром говорят, что оптимизм рушит любые преграды на нашем пути. Будьте добрыми и позитивными, чтобы даже в такие опасные дни ваша жизнь была приятной.