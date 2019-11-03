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Зеленский просит артиллеристов быть гарантами тишины на линии столкновения

Зеленский просит артиллеристов быть гарантами тишины на линии столкновения
10:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Глава государства поздравил артиллеристов и ветеранов ракетных войск с профессиональным праздником.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины вдоль всей линии столкновения.

Об этом говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

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День ракетных войск и артиллерии отмечается в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия - род Сухопутных войск ВСУ, состоящие из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет, который предназначен для поражения движущей силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов во время ведения боя.

Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в военных операциях, проводимых Сухопутными войсками, и выполняют до 65-70% общего объема задач по огневому поражению противника.

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Поздравления, Ракетные войска, Владимир Зеленский, Артиллеристы.
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