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Шестой год войны: в ООН назвали количество погибших на Донбассе

Шестой год войны: в ООН назвали количество погибших на Донбассе
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Война на Донбассе забрала жизни 3,3 тысяч людей, еще 9 тысяч были ранены.

За пять лет войны на Донбассе было убито более 3,3 тысяч мирных граждан.

Об этом рассказали на странице ООН в Twitter.

Также пресс-службе организации рассказали, что примерно 9 тысяч людей были ранены.

"1,3 млн человек стали внутренними переселенцами", - отмечают в ООН. Еще 3,5 млн нуждаются в помощи.

ОБСЕ рассказала о суточном количестве взрывов на Донбассе

Конфликт спровоцировал создание "линии соприкосновения", длиной в 427 километра, которая закрыла доступ для мирных жителей к основным услугам.

В ООН подчеркнули, что население хочет мира превыше всего.

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ООН, Донбасс, ООС.
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