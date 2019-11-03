Шестой год войны: в ООН назвали количество погибших на Донбассе

За пять лет войны на Донбассе было убито более 3,3 тысяч мирных граждан.
Об этом рассказали на странице ООН в Twitter.
Также пресс-службе организации рассказали, что примерно 9 тысяч людей были ранены.
Украина: шестой год войны
Убито более 3 330 мирных граждан
Ранено до 9 000
В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
— ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019
"1,3 млн человек стали внутренними переселенцами", - отмечают в ООН. Еще 3,5 млн нуждаются в помощи.
Конфликт спровоцировал создание "линии соприкосновения", длиной в 427 километра, которая закрыла доступ для мирных жителей к основным услугам.
В ООН подчеркнули, что население хочет мира превыше всего.