Шестой год войны: в ООН назвали количество погибших на Донбассе

Новости Украины:Война на Донбассе забрала жизни 3,3 тысяч людей, еще 9 тысяч были ранены.

За пять лет войны на Донбассе было убито более 3,3 тысяч мирных граждан.

Об этом рассказали на странице ООН в Twitter.

Также пресс-службе организации рассказали, что примерно 9 тысяч людей были ранены.

Украина: шестой год войны Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

"1,3 млн человек стали внутренними переселенцами", - отмечают в ООН. Еще 3,5 млн нуждаются в помощи.

Конфликт спровоцировал создание "линии соприкосновения", длиной в 427 километра, которая закрыла доступ для мирных жителей к основным услугам.

В ООН подчеркнули, что население хочет мира превыше всего.