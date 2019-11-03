Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов

Новости Украины:Канада и Соединенные Штаты Америки перешли на зимнее время.

Сегодня ночью США, Канада и отдельные города Мексики перевели стрелки часов на час назад.

Об этом сообщается на портале timeanddate.com.

Отмечается, что стрелки были переведены на 1 час с 02:00 до 01:00 в каждом часовом поясе.

Возвращение на летнее время будет осуществлено 8 марта 2020 года.

Известно, что среди частей Штатов на зимнее время не перешли Гавайские острова и большая часть Аризоны, также отказались от перевода времени Пуэрто-Рико, острова Марина, Самоа, Гуам и Виргинских островах.

Канадская провинция Саскачеван не переводит часы, а также некоторые города Онтарио и Британской Колумбии, Квебека и на острове Саутгемптон.

Среди мексиканских городов на зимнее время перешли Тихуана и Хуарес, остальные переводят часы вместе с Европой.