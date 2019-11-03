Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

"Портнов приехал - Бабченко уехал": журналист выполнил обещание, данное полгода назад

"Портнов приехал - Бабченко уехал": журналист выполнил обещание, данное полгода назад
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Журналист Аркадий Бабченко принял решение покинуть Украину.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко сообщил, что покинул Украину.

"Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Журналист отметил, что за последние полгода многие украинцы в комментариях постоянно спрашивали, когда же он покинет Украину.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали (президентом Украины Владимира – ред.) Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. (Бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей – ред.) Портнов приехал - Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана", - написал он.

Бабченко также добавил, что "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями (с Россией – ред.), у меня нет никакого желания".

Президент "Радио Свобода" рассказал о давлении со стороны Портнова

В России Бабченко работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. С 2017 года он проживал в Киеве, с сентября 2017 года работал на крымско-татарском канале ATR.

Вечером 29 мая 2018г сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс и передал ему $15 тыс за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатором оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Всего организатор преступления готовил устранение по крайней мере 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Андрей Портнов, Аркадий Бабченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
05 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Главные секреты эффективного похудения
Главные секреты эффективного похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь