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В СБУ готовят новые детали следствия по делу об убийстве Гандзюк

В СБУ готовят новые детали следствия по делу об убийстве Гандзюк
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Службе безопасности отмечают, что кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Служба безопасности Украины устанавливает возможную причастность сотрудников полиции к содействию выезда за границу организатора нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина, местонахождение которого официально еще не установлено, а кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

На брифинге в воскресенье в Киеве начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар рассказал, что следователи спецслужбы в настоящее время расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки.

Одно из дел, по словам Тиводара, касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления против Гандзюк.

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В рамках еще трех уголовных производств изучаются обстоятельств, которые предшествовали нападению на Гандзюк – преступления, связанные с поджогом леса, расхищением бюджетных средств и других правонарушений. "Это могло стать мотивом нападения на Гандзюк", - сказал Тиводар.

Кроме этого, как сообщил начальник ГСУ СБ Украины, 30 октября Генеральная прокуратура передала в СБУ для расследования уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело о нападении на активистку.

Он подчеркнул, что в рамках этого производства также проверяется информация о том, что сотрудники полиции содействовали выезду за границу подозреваемого Левина.

"Насколько мне известно, эта информация проверялась, но мы обязательно проверим, проведем полное всестороннее расследование относительно сотрудников полиции", - отметил он.

"На сегодняшний день во всех указанных пяти производствах есть все основания считать, что в ближайшее время мы получим позитивные результаты, а все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - отметил начальник ГСУ СБУ.

Шестое уголовное производство, расследование которого было приостановлено, касается Левина и Мангера: в связи с установлением местонахождения Левина и выполнением международно-правовых поручений в рамках расследования по Мангеру.

Что касается фигуранта дела Игоря Павловского, то, как отметил начальник ГСУ СБУ, следствие знает о его местонахождении. "Он должен явиться 5 ноября в суд. Если он этого не сделает… это зона ответственности суда и прокуратуры, так как он уже за судом", - добавил Тиводар.

Отвечая на вопрос о том, известно ли следствию местонахождение Левина и насколько важны его показания для эффективного расследования дела, Тиводар сказал: "Левин – это ключевая фигура, которая связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). Он (Левин – ред.) знал больше всех, он организовывал это преступление, он подбирал Торбина, он финансировал, предоставлял информацию. Это – ключевая фигура в этом производстве. Его поиском мы активно занимаемся вместе с Интерполом и другими спецслужбами. Как только его местонахождение будет установлено, это будет известно".

Говоря о возможном местонахождении Левина, первый замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков сказал: "Официально есть только ответ Государственной пограничной службы о том, что 19 августа 2018 года он (Левин), вероятнее всего, на автомобиле, пересек границу Украины в пункте пропуска "Рени". И есть ответ одной из европейских стран о том, что у них есть сведения, что Левин въехал в эту страну. Но где он – они пока установить не могут".

В СБУ надеются, что вскоре будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк

"Нам удалось установить непосредственно исполнителей, Торбин – организатор, Левин – еще один организатор и Мангер – организатор и заказчик, один из заказчиков. Преступления по заказчикам во всем мире очень сложно раскрываются. Мы работаем в том направлении, чтобы и других заказчиков и других привлечь к ответственности. У нас есть данные, что есть подстрекатели, пособники, есть лица, которые знали, но не сообщили. Но, к сожалению, пока мы не можем им предъявить обоснованные подозрения", - пояснил Тиводар.

Он подытожил: "Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление… Если бы заказчик был один, мы бы сегодня сказали "все, следствие завершено, завершено на Мангере". Но мы этого не говорим, мы продолжаем работать".

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СБУ, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Владислав Мангер, Богдан Тиводар.
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