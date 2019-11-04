Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь

Традиции 4 ноября
Это один из главных женских праздников, его называли Казанская бабья заступница. С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Суровая зима предстояла, по поверью, если осенью был снят хороший урожай. К этому празднику приурочивались запоздалые свадьбы.
Кто на Казанской женится - счастлив будет, не раскается.
Заканчивались сезонные строительные работы, и землекопы, каменщики, плотники, штукатуры, маляры, получив расчет, возвращались домой, в свои деревни. Договор: "На Казанскую - расчет!" никто нарушить не смел, опасались и наступающих холодов. В этот праздник часто устраивали в деревнях пивные праздники, потчуя мужчин, вернувшихся из города с работ в деревню.
На Казанскую проветривают и окуривают можжевельником подпол, чтобы запасы не подгнивали и не иссякали, а добрые люди вдаль не ездят - может случиться несчастье в дороге.
Приметы на 4 ноября
До Казанской не зима, с Казанской - не осень.
На Казанскую добрые люди в даль не ездят - выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях.
Кто в Казанскую женится, счастлив будет.
В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.
Сказывали бабы, что на Казанскую в старые годы мужик на печи замерз.
Что Казанская покажет, то и зима скажет.
Коли на Казанскую дождь пойдет - все луночки нальет, а снег пойдет - все дороги заметет.
Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами лежит.
Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы.
На Казанскую ясный день - к похолоданию.
С Казанской тепло морозу не указ.
Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади.
Казанская морозам дорогу кажет.
Ранняя зима и об Казанской на санках ездит.
Если утром туман - ростепелям еще быть.
Коли день будет ненастным, зима скоро придет.
Казанские морозы железо не рвут, птицу на лету не бьют, а бабу за нос хватают и мужика за уши пощипывают.
До Казанской настоящей зиме не бывать, а на Казанскую, какая ни будет погода, зимы не миновать.
Матушка Казанская спросит хворосту вязанку (наступают настоящие холода).