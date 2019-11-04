Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь

Новости Украины:Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать в этот день?

Традиции 4 ноября

Это один из главных женских праздников, его называли Казанская бабья заступница. С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Суровая зима предстояла, по поверью, если осенью был снят хороший урожай. К этому празднику приурочивались запоздалые свадьбы.

Кто на Казанской женится - счастлив будет, не раскается.

Заканчивались сезонные строительные работы, и землекопы, каменщики, плотники, штукатуры, маляры, получив расчет, возвращались домой, в свои деревни. Договор: "На Казанскую - расчет!" никто нарушить не смел, опасались и наступающих холодов. В этот праздник часто устраивали в деревнях пивные праздники, потчуя мужчин, вернувшихся из города с работ в деревню.

На Казанскую проветривают и окуривают можжевельником подпол, чтобы запасы не подгнивали и не иссякали, а добрые люди вдаль не ездят - может случиться несчастье в дороге.

Приметы на 4 ноября

До Казанской не зима, с Казанской - не осень.

На Казанскую добрые люди в даль не ездят - выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях.

Кто в Казанскую женится, счастлив будет.

В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.

Сказывали бабы, что на Казанскую в старые годы мужик на печи замерз.

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

Коли на Казанскую дождь пойдет - все луночки нальет, а снег пойдет - все дороги заметет.

Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами лежит.

Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы.

На Казанскую ясный день - к похолоданию.

С Казанской тепло морозу не указ.

Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади.

Казанская морозам дорогу кажет.

Ранняя зима и об Казанской на санках ездит.

Если утром туман - ростепелям еще быть.

Коли день будет ненастным, зима скоро придет.

Казанские морозы железо не рвут, птицу на лету не бьют, а бабу за нос хватают и мужика за уши пощипывают.

До Казанской настоящей зиме не бывать, а на Казанскую, какая ни будет погода, зимы не миновать.

Матушка Казанская спросит хворосту вязанку (наступают настоящие холода).