Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло

Новости Украины:В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет по-весеннему тепло - до +18°.

По прогнозам Укргидрометцентра 4 ноября на территорию Украины будет перемещаться теплая воздушная масса с юго-запада; ночью более влажный воздух, днем в большинстве областей влажность уменьшится.

В понедельник ночью в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и в Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; порывы южного ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-8°, днем 15-17° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 ноября самая высокая температура днем была 14,9° в 1957г., самая низкая ночью -12,2° в 1979г.

Прогноз погоды на 4 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17

На 5 ноября синоптики прогнозируют ночью в Украине, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью 8-13°, на востоке и западе 5-10°, днем 12-17°, на юге до 21°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 ноября ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

Прогноз погоды на 5 ноября, фото: meteo.gov.ua

6 ноября в западных областях умеренный, в Карпатах - значительный дождь, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге до 13°; днем 14-19°, в южной части местами 21-23°, на крайнем западе 9-14°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, 6 ноября в Карпатах 25-30 м/сек.

В Киеве и столичном регионе ноября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 6 ноября, фото: meteo.gov.ua

7 - 8 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей временами небольшой дождь, температура ночью 3-9° тепла, днем 8-14°; на остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 7-13°, днем 12-18°, в южной части до 21°.

В Киеве и Киевской области 7 - 8 ноября временами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики