Именины Анны: значение имени и красивые СМС поздравления

Новости Украины:Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать".

В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья".

Уменьшительно-ласкательное обращение Аня также является краткой формой многих других имен, как женских, так и мужских (Анисья, Антониана, Анфима, Диана, Гелиана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Сусанна, Фабиан, Флориана, Христиан, Христиана, Юлиана, Юлиания).

Многие европейские варианты имени Анна стали самостоятельными именами - Анника, Анита, Нанси (Нэнси), Анья, Анаис, Анаит, Аннели.

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьёт свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. Ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Девушка с этим именем капризна и требовательна. Подобно рыси Анна подкарауливает свою жертву, однако ее настрой меняется слишком часто. Она предчувствует события и обволакивает своим обаянием.

Следует не забывать, что у Анны нет строгих нравственных принципов. Она считает, что нормы поведения она спокойно может менять по своему усмотрению. Правда, она всегда остается заботливым и чутким человеком. Заботы родных и близких – это все равно, что ее заботы. Даже когда этими качествами злоупотребляют, Анна не держит обиды.

В отношениях она сдержанно-страстная, бурные порывы для нее редкость. Часто Анна обладает привлекательной внешностью и имеет множество поклонников. Однако навязывать ей свою любовь бесполезно, девушка делает свой выбор самостоятельно. Для Анны нормально иметь и мужа, и любовника одновременно. Девушка на полном серьезе будет считать, что хранит верность обоим.

Чаще всего Анна находит свое призвание в медицине. Может стать инженером или учительницей. Девушка отлично рассказывает и заставляет себя слушать. В работе она добросовестна и предана своему делу. Лучше всего ей удается работа с людьми. Свою энергию Анна чаще тратит на благополучие близких людей, забывая о себе.

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой врагам назло!

Я тебе желаю, Аня,

С каждым годом расцветать,

В самом лучшем ресторане

Свои праздники встречать.

Пусть веселым и успешным

Будет каждый день и час,

Чтоб всегда тепло и нежность

Из твоих струились глаз!

Поздравляю тебя, Анна!

Будь красива и желанна,

Будь прекрасна несказанно

И любима постоянно!

В море счастья искупайся,

Утром зорьке улыбайся,

Звезды вечером встречай,

Розой нежной расцветай!

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть всё в твоей жизни удаётся, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

Поздравляю, милая Анюта!

От души желаю я тебе добра,

Милого, семейного уюта,

Ласки, нежности, тепла.

Пусть соцветие улыбок

Окружает каждый день.

Сторонятся пусть твои дела ошибок,

И карьера поднимается на новую ступень.

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

***

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей!

Поздравляем тебя, Анна!

Будь красива и желанна,

Будь нежна и будь юна

Расцветай, словно весна!

Солнцу в небе улыбнись,

К звездной красоте стремись,

Пусть счастливые ветра

Счастье принесут с утра!

Анну поздравлять спешу,

Пожелания пишу:

Чтоб была ты терпеливой,

Самой важной и счастливой!

Чтоб мечты все оживали,

А все беды отступали.

Чтоб любимою была!

С твоим праздником тебя!

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!