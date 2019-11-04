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5G в Украине: стало известно, в каких городах начнут тестировать

5G в Украине: стало известно, в каких городах начнут тестировать
09:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украинская и шведская компании планируют начать тестирование 5G в шести городах Украины.

Один из украинских мобильных операторов и шведская  компания-производитель телеком-оборудования могут протестировать 5G в Украине уже в этом году. Об этом сообщает портал internet.ua в понедельник, 4 ноября.

Сообщается, что данный эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испробования интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных. 

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

Известно, что Монако первым обеспечило полное покрытие 5G. Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

Напоминаем, что в мае этого года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году.

29 октября на мариупольском форуме крупнейшие украинские операторы подписали с Кабмином общий меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом.

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5G, Мобильный оператор, Интрнет, Телеком-оборудование.
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