День Казанской иконы Божьей Матери: молитвы перед святым образом

Новости Украины:Перед иконой Казанской Божьей Матери чаще всего молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье.

Верующие молятся Казанской Богоматери, посещая службы в честь чудотворного лика. Молитвы перед святым образом помогают изменить жизнь к лучшему.

Существует множество икон, посвященных Богоматери, и Казанская считается одной из самых узнаваемых и почитаемых. Дважды в год проводятся службы, посвященные этому лику, и в эти дни каждый может попросить заступничества и покровительства. Эксперты рекомендуют приобрести список с чудотворной иконы в домашний иконостас, чтобы сохранять в доме гармонию и чувствовать поддержку Свыше.

Молитва Казанской иконе о защите

В случае проблем и неприятностей, преследующих день за днем, можно вознести молитву Богоматери с просьбой о даровании покровительства. Священнослужители указывают на то, что искренние обращения помогают изменить жизнь к лучшему и обрести счастье.

"Пресвятая Богородица, Царица Небесная, к Тебе обращается раб Божий (имя) с искренней просьбой о защите. Не оставь меня без поддержки, отведи беды от меня и близких моих, не позволь свернуть с пути праведного да убереги от всего дурного. Подари благословение свое мне и всякому живущему на земле, умягчи злые сердца и посели в них любовь. Аминь".

Молитвы о любви и замужестве

Казанская икона испокон веков помогала семейным парам сохранить гармонию в отношениях, а незамужним девушкам — обрести истинную любовь и заключить брачный союз, благословенный Небесами.

"Божия Матерь, взываю к Тебе с молитвой искренней. Даруй мне гармонию в браке и убереги от скандалов семью мою. Свяжи узами любви союз наш, оберегай от любого зла и ненависти. Аминь".

"Матерь Божия, обрати взор свой на меня. Ниспошли мне любовь истинную, не оставь мою просьбу без ответа. Убереги от встречи с дурными людьми и помоги встретить того, с кем смогу создать крепкий союз. Аминь".

Молитва Казанской Богоматери о помощи

Трудности случаются в жизни у каждого, и порой справиться с ними сложно. Чтобы черная полоса осталась позади, стоит обратиться с молитвой к Казанской иконе Богоматери. В день почитания чудотворной иконы каждое обращение будет услышано, и помощь не замедлит прийти.

"Богородица, Царица Небесная, к Тебе взываю о помощи. Отведи от меня беды и укажи путь к благополучию. Убереги от поступков необдуманных и избавь от мыслей гнетущих. Ниспошли мне свое благословение. Аминь".

Каждая молитва, произнесенная от чистого сердца, способна сотворить чудо, поэтому священнослужители призывают верующих молиться ежедневно. Важно не только просить о помощи, но и благодарить Высшие Силы за оказанную поддержку.