В Украине прогнозируют мощное землетрясение: где и когда

Новости Украины:В ближайшем времени на Закарпатье и в Одесской области прогнозируют землетрясение по шкале 8 баллов.

Мощное землетрясение в ближайшем времени может произойти в Украине. Сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, случается один раз в 100-120 лет, и в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки.

Сейсмолог Александра Кендзера (Институт геофизики НАН Украины) в скором времени прогнозирует довольно сильное землетрясение.

По словам специалиста, на Закарпатье толчки могут достигать 8 баллов по 12-тибальной шкале. Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.

Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина).

Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.

Напомним, в последний раз землетрясение на приграничных с Румынией районах Украины произошло 28 октября 2018 года, незначительные колебания наблюдались в соседней стране. Правда, все обошлось без негативных последствий.

Что делать, когда землетрясение застало врасплох

Деревянные дома считаются самыми безопасными во время землетрясений. Если такой дом разрушается, он создает большие полости в которых можно спастись. Кирпичные дома опасны тем, что распадаются на отдельные кирпичи, что приводит к тяжелым травмам. Бетонные панельные дома являются самыми опасными во время землетрясения. Если вы находитесь на 1-2-м этажах многоэтажки, постарайтесь немедленно выбежать и отойти на безопасное расстояние.

Если вы находитесь на 3-м и выше этажах не выбегайте из дома: лестницы и лестничные площадки могут быть заполнены людьми в панике. Лифты скорее будут отключены. Кроме этого, именно лестницы быстро обваливаются при первых же толчках. Специалисты советуют переждать толчки в том помещении, где они вас застали, переместившись в безопасное место. В комнате держитесь подальше от: окон (можно пораниться стеклом) внешних стен дома, которые разрушаются первыми; тяжелых и громоздких предметов (холодильников, шкафов и т.п., которые могут сдвинуться с места или перевернуться).

Что делать, когда землетрясение прекратилось

После окончания толчков постарайтесь выйти из дома (сильные землетрясения в основном длятся от 10 до 20 секунд, иногда до минуты). Поскольку возможны повторные толчки, держитесь подальше от стен. Двигаясь в помещении и выходя из него, остерегайтесь падающих обломков, оборванных электропроводов и металлических предметов, к которым те касаются. Для защиты от пыли, которая образуется при разрушении дома используйте кусок одежды.

Если вы проснулись от подземных толчков

Ни в коем случае не включайте электрическое освещение (это может привести к короткому замыканию) но и не зажигайте спички и зажигалки (газопровод уже может быть разрушен). Пользуйтесь только карманным фонариком; не тратьте время на одевание, а захватив лишь самое необходимое, действуйте в соответствии с предыдущими пунктами.

Если вы в постели, эксперты советуют скатиться на пол. Самое безопасное место будет вокруг кровати.

Если землетрясение застало в транспорте

Попросите водителя плавно затормозить подальше от высоких зданий. Оставайтесь в транспорте до завершения толчков.

Если землетрясение застало вас в лесу

Чтобы удержаться на ногах не опирайтесь к деревьям и не хватайтесь за них, поскольку во время толчков они могут двигаться подобно стальной пружине.