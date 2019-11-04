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Календарь церковных праздников на ноябрь 2019 года

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Календарь церковных праздников на ноябрь 2019 года
14:38 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:В этом месяце начинается Рождественский пост - один из самых длительных и строгих в церковном году.

Начался последний месяц осени. И церковный календарь показывает, что в ноябре есть немало важных для верующих людей дат.

Какие православные праздники отмечают в ноябре

2 ноября – Дмитриевская родительская суббота. Это день всеобщего поминовения усопших.

4 ноября – празднование Казанской иконы Божией Матери. Праздник установлен в честь Казанской иконы Богородицы – одной из самых известных и чтимых икон Божией Матери.

5 ноября – день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Икона прославилась даром исцелять от мучительных болезней. К ней также обращаются те, кто находится в скорби и печали.

8 ноября – Дмитрия Солунского. В этот день почитается христианский святой-великомученик, погибший за веру, проколотый копьями.

9 ноября – Пpеподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря, погребенного в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

10 ноября – день памяти мученицы Параскевы, именуемой Пятница.

19 ноября – Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила. Почитается Архистратиг Михаил и возглавляемые им ангелы Господни. Главный среди всех праздников в честь святых ангелов.

22 ноября – иконы Божией Матери "Скоропослушница", которая является одной из древнейших икон Богородицы.

25 ноября – иконы Божией Матери "Милостивая". Согласно преданию, икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой.

26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоуста. Святой вдохновенно читал проповеди, заставляя сердца людей открываться истинной вере. За это его и стали нарекли "Златоуст".

27 ноября – Апостола Филиппа. В этот день начинается заговенье на Рождественский пост, поэтому он также называется Филипповым.

28 ноября – начало Рождественского поста. Он длится с 28 ноября 2019 года до 6 января 2020 года.

День Казанской иконы Божьей Матери: молитвы перед святым образом

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея. Он является одним из 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием.

30 ноября – Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

Рождественский пост 2019-2020

Как следует из календаря, с 28 ноября по 6 января 2020 года будет длится Рождественский пост. Это последний многодневный пост в году. В данные дни следует воздерживаться от употребления ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни – от рыбы.

Считается, что, соблюдая Рождественский пост в течение 40 дней, христиане очищают свои души покаянием, молитвой и воздержанием в пище, что позволит им встречать Рождество с чистым сердцем и безгрешной душой.

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