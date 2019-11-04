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Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
14:13 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода на зиму 2019-2020 в Украине.

Синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 года. Народный синоптик Леонид Горбань представил уточняющий прогноз погоды, и сообщил, что до конца текущего месяца сохранится плюсовая температура, исключением станет период с 17 по 23 число.

Ну а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Погода в декабре

Погода в декабре будет не особо устойчивой, она предусматривает период с плюсовой температурой – его следует ожидать в начале месяца.

"Устойчивая зима, по моим данным, начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца ожидаются только "минусы", – говорит Леонид Горбань.

Не очень сильными будут и максимум столбики термометров опустятся до -12°. В конце месяца 24−25 декабря столбики термометра могут опуститься до -13…-15°.

Погода в январе

Следующие месяцы также будут холодными - весь январь морозный. Максимальные морозы составят -10…-12°. Снегопады также порадуют в январе, но будут умеренными и не вентерными.

Погода в феврале

А вот когда следует ожидать действительно лютую зиму, так это в феврале. В этом месяце ударят сильные морозы, до -20. Ожидаются также обильные снегопады.

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Синоптик добавил, что следует ожидать сильных снегопадов, но больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное потепление и дожди. На территорию страны будет перемещаться теплая воздушная масса с юго-запада; ночью более влажный воздух, днем в большинстве областей влажность уменьшится. Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и в Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла.

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Все по теме:

Снег, Зима, Январь, Декабрь, Морозы, Февраль, Погода зимой, Леонид Горбань, Прогноз на зиму.
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