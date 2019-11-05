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Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Месячник добровольной сдачи оружия проводился с 1 по 31 октября.

Национальная полиция Украины завершила месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщает пресс-центр полиции в Facebook, жители Украины сдали около 8 тысяч единиц огнестрельного оружия и 368 тысяч боеприпасов.

Кроме того, среди собранного полицейскии – 500 гранат, 846 снарядов, 276 мин и 190 запалов.

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Месячник добровольной сдачи оружия проводился с 1 по 31 октября. Владельцы нелегального оружия имели возможность сдать его сотрудникам полиции и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение. Владельцы сданного охотничьего оружия имеют возможность оформить необходимые разрешения и получить его обратно – уже на законных основаниях.

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Полиция, Украинцы, Гранаты, Снаряды, Добровольная сдача.
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