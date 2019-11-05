До +18°, дожди и ветер: синоптики обещают сырую и теплую погоду

Новости Украины:Во вторник, 5 ноября, в большинстве областей пройдет небольшой дождь, температура 13-18° тепла.

Погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине - 13-18° тепла.

Прогноз погоды на 5 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы - + 15... + 17

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17

Согласно прогнозу, 6 ноября в западных областях умеренный (ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный) дождь, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге и западе страны до 13°; днем 14-19°, в южной части 17-22°, на крайнем западе 8-13°. Ветер в Украине 6 ноября преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На Киевщине 6 ноября местами небольшой дождь; температура ночью 5-10 ° тепла, днем 14-19°; ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 6 ноября, фото: meteo.gov.ua

7 ноября ночью в Карпатах, днем в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8 ° тепла, днем 8-13 °; ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ветер в Украине 7 ноября юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua

8-9 ноября прогнозируется в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температуре 8 ноября ночью 2-8°, днем 8-14°, 9 ноября ночью 5-11°, днем 11-17°; в южной части ночью 8-13 °, днем 14-20°.

В столичном регионе 8- 9 ноября ожидается местами небольшой дождь. Температуре 8 ноября ночью 3-8°, днем 8-13°, 9 ноября ночью 5-10°, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.