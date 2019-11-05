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Министр экономики признался, что голосовал на президентских выборах за Порошенко

Министр экономики признался, что голосовал на президентских выборах за Порошенко
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Тимофей Милованов рассказал, как поменялось его отношение к команде Владимира Зеленского.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что на президентских выборах 2019 года голосовал за Петра Порошенко. 

Доверие к команде Владимира Зеленского у него появилось только после работы в "школе депутатов" в Трускавце. Об этом Милованов рассказал в интервью censor.net. Кроме того, министр экономики подчеркнул, что на парламентских выборах ему не удалось проголосовать из-за работы в штабе "Слуги народа". Там он вместе с лидерами фракции  дорабатывал программу обучения в Трускавце.

Как отметил министр, лишь в Трускавце, увидев будущих нардепов в естественной среде, у него появилось доверие к команде Владимира Зеленского.

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"Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце. Видно, о чем люди говорят, на что они реагируют, как они едят, как двери открывают, как относятся к СМИ, как они с чужими детьми общаются. И вот вы видите, что это - украинцы", – отметил он.

Ранее Тимофей Милованов в соцсетях прокомментировал выпущенное народным депутатом Александром Дубинским видео "о министре дебиле".

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Все по теме:

Петр Порошенко, Трускавец, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, Президентские выборы в Украине 2019 года, Школа депутатов в Трускавце.
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