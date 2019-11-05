Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
28.10.2019 – 03.11.2019
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины. На Олимпийском в Киеве состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Украины.
Динамо — Шахтер 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
З днем автомобіліста
День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.
День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
Сидоренки Сидоренки
Комедийный сериал, который будет состоять из 40 эпизодов. Это украинская версия известного российского ситкома "Ивановы - Ивановы".
Ливерпуль Арсенал
В среду, 30 октября, в Англии проходили матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги. В центральной игре игрового дня Ливерпуль принимал Арсенал.
Матч оказался просто сумасшедшим и подарил болельщикам невероятное шоу с 10-голами в основное время.
Ливерпуль - Арсенал 5:5 (по пенальти — 5:4)
Голы: Мустафи, 6 (в свои ворота), Милнер, 43 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 58, Ориги, 62, 90+4 — Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мэйтленд-Найлз, 54, Уиллок, 70
Кубок Украины
Ковалев Альварес
Дубневич
Леванте Барселона
Землетрясение в Украине
В ближайшем времени на Закарпатье и в Одесской области прогнозируют землетрясение по шкале 8 баллов.
Богдан Яременко
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Ярослав Дубневич
Народный депутат (группа "За будущее") Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины о залоге в размере 100 млн грн.
Богдан Яременко
Народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Зеленским за свою скандальную переписку.
Андре Гомеш
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Jah Khalib
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Терминатор. Темные судьбы
Картина "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate, Термінатор: Фатум) станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991).
Джокер
Захар Беркут
Текст
Малефисента: Владычица тьмы
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Сидоренки Сидоренки
На твоей стороне
Город влюбленных
Острые козырьки
Ривердейл
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Танці з зірками 2019
3 ноября на "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". 11 выпуск удивил всех зрителей, так как на паркет вернулись участники прошлых сезонов.
На паркет в этот раз вышли не только звездные участники, но и танцовщики предыдущих сезонов шоу. Все вместе они показали эффектные номера, от которых невозможно было удержать восторг и иногда смех.
Екси 2
Топ-модель по-українськи
МастерШеф 2019
Дом 2
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