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Вторник, 05.11.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
14:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 28 октября по 3 ноября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

28.10.2019 – 03.11.2019

Динамо Киев Шахтёр Донецк

Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины. На Олимпийском в Киеве состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Украины.

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

З днем автомобіліста

День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.

День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

Сидоренки Сидоренки

Комедийный сериал, который будет состоять из 40 эпизодов. Это украинская версия известного российского ситкома "Ивановы - Ивановы".

Ливерпуль Арсенал

В среду, 30 октября, в Англии проходили матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги. В центральной игре игрового дня Ливерпуль принимал Арсенал.

Матч оказался просто сумасшедшим и подарил болельщикам невероятное шоу с 10-голами в основное время.

Ливерпуль - Арсенал 5:5 (по пенальти — 5:4)

Голы: Мустафи, 6 (в свои ворота), Милнер, 43 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 58, Ориги, 62, 90+4 — Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мэйтленд-Найлз, 54, Уиллок, 70

Кубок Украины

Ковалев Альварес

Дубневич

Леванте Барселона

Землетрясение в Украине

В ближайшем времени на Закарпатье и в Одесской области прогнозируют землетрясение по шкале 8 баллов.

Богдан Яременко

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Ярослав Дубневич

Народный депутат (группа "За будущее") Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины о залоге в размере 100 млн грн.

Богдан Яременко

Народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Зеленским за свою скандальную переписку.

Андре Гомеш

Дан Балан

Jah Khalib

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Терминатор. Темные судьбы

Картина "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate, Термінатор: Фатум) станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991).

Джокер

Захар Беркут

Текст

Малефисента: Владычица тьмы

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Сидоренки Сидоренки

На твоей стороне

Город влюбленных

Острые козырьки

Ривердейл

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

3 ноября на "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". 11 выпуск удивил всех зрителей, так как на паркет вернулись участники прошлых сезонов.

На паркет в этот раз вышли не только звездные участники, но и танцовщики предыдущих сезонов шоу. Все вместе они показали эффектные номера, от которых невозможно было удержать восторг и иногда смех.

Екси 2

Топ-модель по-українськи

МастерШеф 2019

Дом 2

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ФК Динамо (Киев), Google, ФК Шахтер, Тренды, Землетрясение в Украине, Гугл тренды, Сидоренки Сидоренки.
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