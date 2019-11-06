Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Сегодня именины отмечают люди, которые носят имя "Алексей".

Это имя даст сыну спокойная и тихая женщина. Хотя с самого детства Алексей очень привязан к матери и во многом похож на нее, он сразу же начинает ощущать себя защитником матери, а в более зрелом возрасте может стать защитником и для других женщин. Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.

Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле — производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.

Алексей — индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.

В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.

Если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.

На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.

Поздравления

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет всё путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра,

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой,

Ангел яркою звездой!

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.

Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ждут тебя лишь впереди.

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

Тебя я поздравляю, Алексей,

Желаю счастья, море позитива,

Самых надежных, искренних друзей,

И чтоб жилось роскошно и красиво.

Всегда успешным и везучим быть,

Весельем заряжать все окруженье,

Ни под каким предлогом не грустить,

Всегда ходить в отличном настроеньи!

Поспешу тебя скорей

Я поздравить, Алексей!

Пожелать тебе удачи —

Ведь удача много значит!

Долгих лет и долгих зим,

Чтоб ты всеми был любим!

И желанья исполнялись,

А мечты все чтоб сбывались.

Чтоб ты не был одинок.

Посылаю поздравок!

Уважаемый, любимый,

Самый лучший Алексей,

Мы тебе желаем счастья,

Понимания друзей,

Будь настойчивым и смелым,

Только разум не теряй,

Добивайся своих целей,

Их легко ты покоряй,

Оставайся мудрым, честным,

Самым добрым из людей,

Ты побед достоин, Леха,

Наш прекрасный Алексей!

Всех достоинств Алексея

Просто нам не перечесть:

Добрый, смелый и красивый,

Юмор и смекалка есть.

Пожелаем мы Алеше

Лишь душевной теплоты.

Будь всегда на первом месте

И не бойся высоты!

Алексей — "оберегающий",

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!