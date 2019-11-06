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Кабмин рассмотрит законопроект о криминализации контрабанды подакцизной продукции

Кабмин рассмотрит законопроект о криминализации контрабанды подакцизной продукции
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В октябре Нефедов уже сообщал о подготовке данного законопроекта.

Государственная таможенная служба передает на рассмотрение Кабинета министров законопроект о криминализации контрабанды подакцизной продукции, о чем журналистам сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов.

"Я должен сегодня подписать отсылку (на рассмотрение Кабмина - ред). Текст с нашей стороны финализирован, мы обсудили его с Минюстом, обсудили на совещаниях под председательством премьера, тут есть консенсус", - отметил он.

Среди прочего он предлагает в первых случаях штрафовать контрабандистов на сумму от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан с конфискацией подакцизных товаров.

Нефедов выступает за увеличение порога на беспошлинные пересылки товаров

Для последующих нарушений закона - от 5000 до 10000 не облагаемых налогом минимумов. Для контрабандистов, действующих в группе, - от 15000 до 25000 не облагаемых налогом минимумов. Также предполагалось, что для контрабандистов подакцизной продукции могут ввести наказание в виде лишения свободы, но по этому пункту не было единой позиции.

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Все по теме:

Кабмин, Таможенная служба, Максим Нефедов, Борьба с контрабандой.
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