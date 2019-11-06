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Преступления против журналистов: Шуфрич назвал количество нераскрытых преступлений

Преступления против журналистов: Шуфрич назвал количество нераскрытых преступлений
14:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Шуфрич отметил, что в Украине с 1993 года по 2019 год убито более 60 журналистов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич отмечает, что более 90% преступлений против работников СМИ остаются безнаказанными.

Об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

Оглашая официальный доклад их комитета, Шуфрич, в частности, отметил, что в Украине с 1993 года по 2019 год убито более 60 журналистов.

"92% преступлений против работников СМИ остаются безнаказанными. Лишь каждое 12-е дело о нападениях на журналистов доходит до суда, а подсудимые, как правило, даже после побоев журналистов и порчи дорогостоящей техники, отделываются штрафами около тысячи гривень", - сказал он.

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Кроме того, председатель комитета отметил, что украинские правоохранители "неохотно реагируют на заявления журналистов об угрозах, а когда доходит до избиения, но не расценивают это как нападение на представителя СМИ, а квалифицируют как хулиганство".

Шуфрич также отметил, что по статистике Национального союза журналистов, зачастую журналисты страдают от нападений должностных лиц, чиновников и депутатов, а на втором месте - от полицейских и сотрудников силовых ведомств.

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Верховная Рада, Свобода слова, Нападение на журналистов, Нестор Шуфрыч.
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