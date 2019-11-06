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За 10 месяцев в госбюджет поступило налогов на сумму 490 млрд грн

За 10 месяцев в госбюджет поступило налогов на сумму 490 млрд грн
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:За указанный период поступления по основным налогам и сборам в местные бюджеты также выросли на 19,6%

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-октябре 2019 года составили 489,9 млрд грн, что на 69,4 млрд грн, или на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС) со ссылкой на итоги совещания главы службы Сергея Верланова с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГНС.

В частности, за указанный период уплачено налога на прибыль в размере 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров за 10 месяцев составили 198,4 млрд грн, что на 13,6%, или на 23,7 млрд грн больше показателя за январь-октябрь прошлого года.

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"Определенные бюджетом показатели по поступлению налогов будут выполнены на 100%. Благодаря повышению эффективности аналитической работы сейчас мы перекрываем схемы уклонения от налогообложения, которые существовали годами. И будем это делать и дальше. Мы работаем на результат, который отражается в конкретных цифрах - уплате налогов в бюджет", - цитирует пресс-служба Верланова.

Поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 15,2% - до 729,4 млрд грн.

Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 млрд грн и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.

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ГНС, Налоги, Бюджет, Сергей Верланов.
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