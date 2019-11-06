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ВНО-2020: обнародованы правила и требования

ВНО-2020: обнародованы правила и требования
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Обнародованы виды заданий и критерии оценивания для ВНО-2020.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал правила и требования к Внешнему независимому оцениванию (ВНО) 2020 года.

В соответствующем разделе на сайте УЦОКО обнародованы правила, по которым будет проводиться тестирование по украинскому языку и литературе, математике, истории, английскому языку, другим иностранным языкам, биологии, географии, физике и химии. В частности, была обнародована структура тестов, количество и типы заданий, схемы начисления баллов и время выполнения теста.

Так, обязательное тестирование по украинскому языку и литературе будет состоять из 33 заданий по языку, 24 – по литературе и одного открытого задания с развернутым ответом.

На выполнение заданий выделяется 180 минут.

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Тест по математике также будет длиться 180 минут и состоять из 35 заданий разных форм. Такое же время займут тесты по химии и физике. На выполнение тестов по остальным предметам абитуриенты получат по 150 минут.

Максимально возможная оценка для всех предметов – 200 баллов.

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Все по теме:

ВНО, Минобразования, Образование, Тестирование, УЦОКО, ВНО 2020.
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Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

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