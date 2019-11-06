"Получайте визу в Киеве": Япония "завернула" крымскую саксофонистку с паспортом РФ

Новости Украины:Япония отказала в визе крымской саксофонистке из-за паспорта РФ.

Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщает QHA.

"Власти Японии запретили въезд саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии Москвой полуострова", - говорится в сообщении.

Посольство Японии в Москве настаивает на том, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексированный Крым территорией РФ. Представители японской дипломатической миссии ответили, что они не могут выдавать визы гражданам Украины, "которым насильно поменяли паспорт на российский".

Коллега Кожухаровой композитор Александр Болдачев, с которым женщина должна была выступать в Японии, пытался доказать посольству, что Крым был "легально аннексирован РФ", но японские дипломаты любезно ответили, что не могут помочь новоиспеченным россиянам.