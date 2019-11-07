Когда полнолуние в ноябре 2019 года: дата и время

Новости Украины:Прогноз астрологов на Новолуние поможет избежать неприятностей и применить себе во благо позитивные моменты этого дня.

Полная Луна каждый месяц приносит новые события и неожиданные обстоятельства, с которыми так или иначе встречается любой человек.

Чтобы каждый лунный день был благоприятным, вы можете заглядывать в лунный календарь от редакции сайта dailyhoro.ru. О Полной Луне следует поговорить особо. Это время, когда энергетика находится на пике, и наши начинания заряжаются расположением Фортуны. Но и непредсказуемых встреч и случайностей становится больше.

Особенности Полнолуния в ноябре

Полнолуние в ноябре 2019 года состоится 21 числа. Оно пройдет в Знаке Тельца. Тригон Луны с Плутоном сгладит многие острые углы, снимет противоречия и поможет погасить конфликты. Однако в стремлении прийти к согласию важно все же помнить о своих интересах и не поступаться ими ради чужого комфорта.

В этот день могут создаваться благоприятные условия для наших начинаний. Обстоятельства под влиянием Тельца складываются таким образом, что можно прийти к стабильному финансовому положению или уверенности в семейном благополучии, предприняв 12 ноября шаги к своему видению будущего.

Астрологические рекомендации на 12 ноября

Личное превыше всего. Ноябрьское Полнолуние может многих удивить. Астрологи советуют не забывать о своих целях и обратить внимание на те стороны жизни, которыми мы привыкаем жертвовать в угоду окружающим. Пора позаботиться о своем здоровье, вспомнить о личных планах, увлечениях и интересах.

Не стоит сидеть на месте. Важно искать стимул к реализации задуманного, иначе спокойствие и гармония могут перерасти в вялость и апатию. Если вы решили в этот день отдохнуть, восстанавливать силы лучше за активным досугом, за приятными интеллектуальными фильмами. Можно устроить ванну с аромамаслами. Бесконечное "зависание" в социальных сетях или другие подобные занятия ведут к ложному ощущению отдыха, когда наш мозг начинает затормаживаться и лишь быстрее устает.

Занимаемся финансами. На Полную Луну издавна принято привлекать деньги, и в ноябре, когда уже близки новогодние расходы, финансовый вопрос становится острым для многих семей. Можно воспользоваться тремя способами привлечь богатство, а можно заняться планированием бюджета, узнать больше о схемах расходов, об экономии, которая не вредит образу жизни, питанию и досугу. Например, заменить требующие денежных вложений увлечения полезными и абсолютно бесплатными: выучиться чему-нибудь новому при помощи интернета, заняться рукоделием или дизайном на дому, почитать литературу по психологии (она также широко представлена в сети).

"Да" физическим нагрузкам. Особенно если настроение плохое; чем негативнее внутреннее состояние, тем важнее сделать растяжку, пройтись или поприседать. Используйте те упражнения, которые не навредят самочувствию, и в разумных пределах — на Полную Луну многим свойственно несколько преувеличивать собственные возможности.

Медитации спасут сложный день. Тельцу не чужды вспышки негатива. Но нервные и эмоциональные реакции будут мешать людям добиваться желаемого и даже просто восстанавливать силы. Духовные практики помогут удержаться на нужной грани. Схожим эффектом обладают медитативные видео, негромкая музыка для релаксации, звуки природы (подобные записи можно найти в интернете).

Желаем вам хорошо провести ноябрьское Новолуние. А чтобы ноябрь был успешным месяцем, вы можете сверить планы с нашими гороскопами.