Большая потеря для дел Майдана: в ГПУ поделились мнением об увольнении Горбатюка

Новости Украины:Прокурор ГПУ Алексей Донской считает, что Горбатюк должен и дальше руководить следствием в делах Майдана.

Увольнение Сергея Горбатюка с должности начальника Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры является огромной потерей для дел Майдана.

Об этом прокурор Алексей Донской заявил в интервью журналистам.

Комментируя увольнение Горбатюка, Донской сказал: "Это является большой потерей для дел Майдана, поскольку это вопрос расследования дел, которыми он жил и где обеспечивал результат. А во-вторых, это вопрос ответственности, ответственности прокуроров и следователей. Следовательно, любая передача этих дел другим следователям и прокурорам, даже если предположить, что они окажутся очень талантливыми, приведет к затягиванию времени, ведь им придется по меньшей мере изучить эти дела. Кроме того, произойдет размывание ответственности - как всегда, начнется кивание преемников на предшественников. Этого нельзя допускать. Поэтому я считаю, что Горбатюк должен и дальше быть руководителем следствия по этим делам, нести за них ответственность, тем более, что об отсутствии по этим делам результатов говорят только те, кто не ходит на судебные заседания".

Кроме того, Донской сообщил, что два из трех отделов департамента ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана, возглавили прокуроры, которые ранее не имели никакого отношения к этим делам.

23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований ГПУ.