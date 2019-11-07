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Большая потеря для дел Майдана: в ГПУ поделились мнением об увольнении Горбатюка

Большая потеря для дел Майдана: в ГПУ поделились мнением об увольнении Горбатюка
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокурор ГПУ Алексей Донской считает, что Горбатюк должен и дальше руководить следствием в делах Майдана.

Увольнение Сергея Горбатюка с должности начальника Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры является огромной потерей для дел Майдана.

Об этом прокурор Алексей Донской заявил в интервью журналистам.

Комментируя увольнение Горбатюка, Донской сказал: "Это является большой потерей для дел Майдана, поскольку это вопрос расследования дел, которыми он жил и где обеспечивал результат. А во-вторых, это вопрос ответственности, ответственности прокуроров и следователей. Следовательно, любая передача этих дел другим следователям и прокурорам, даже если предположить, что они окажутся очень талантливыми, приведет к затягиванию времени, ведь им придется по меньшей мере изучить эти дела. Кроме того, произойдет размывание ответственности - как всегда, начнется кивание преемников на предшественников. Этого нельзя допускать. Поэтому я считаю, что Горбатюк должен и дальше быть руководителем следствия по этим делам, нести за них ответственность, тем более, что об отсутствии по этим делам результатов говорят только те, кто не ходит на судебные заседания".

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Кроме того, Донской сообщил, что два из трех отделов департамента ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана, возглавили прокуроры, которые ранее не имели никакого отношения к этим делам.

23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований ГПУ. 

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ГПУ, SAP, Прокурор, Сергей Горбатюк, Дела Майдана.
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