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В ООН назвали число лиц без гражданства в Украине

В ООН назвали число лиц без гражданства в Украине
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что в Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства.

Об этом сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия мурала "Маленький гражданин" в четверг в Киеве.

"Во всем мире более 10 миллионов людей, которые не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тысяч человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет самые высокие цифры в Европе в части людей, которые находятся под риском безгражданства", - сказал Матеу.

В то же время он подчеркнул, что с этой проблемой можно справиться, и в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.

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По словам Матеу, это было сделано благодаря усилиям правительства, гражданского общества и при международной поддержке.

"Поэтому в Украине мы поддерживаем правительство в том, чтобы предупредить безгражданство или предотвратить его. Мы приветствуем регистрацию законопроекта в Верховной Раде на прошлой неделе, который будет определять процедуру определения статуса людей, которые могут оказаться под риском безгражданства", - сказал представитель УВКБ ООН в Украине.

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Украина, ООН, Лицо без гражданства, Пабло Матеу, Мурал Маленький гражданин.
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