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Четверг, 07.11.2019
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Хомчак назвал точное время разведения войск в Петровском

Хомчак назвал точное время разведения войск в Петровском
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Хомчак заверил, что все войска которые отошли будут готовы реагировать на любую ситуацию.

Украина готова выполнять требования по разведению сил на участке Богдановка-Петровское с 12:00 8 ноября после верификации режима тишины – начгенштаба ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отмечает, что после верификации в четверг режима соблюдения тишины на участке разведения сил Богдановка-Петровское на линии разграничения украинская сторона готова в 12:00 8 ноября приступить к выполнению требований по разведению, которое должно проходить зеркально.

"Там, где отвели, сегодня обстрелов нет. Войска, которые отошли, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были в районе Петровского, которое нам неподконтрольно сейчас, это между Петровским и Богдановкой. Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые есть по разведению.

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Соответственно, это будет всё зеркально, в 12 часов. Завтра будет заявление руководителей, которые за это отвечают, о начале этих мероприятий", - сказал он на брифинге в четверг в Золотом, которое посетил с представителями украинской власти и послами западных стран.

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Донбасс, ВСУ, Отвод войск, Руслан Хомчак.
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