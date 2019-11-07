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Зеленский: Никакой "серой зоны" на участках разведения нет

Зеленский: Никакой "серой зоны" на участках разведения нет
20:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал разведение войск на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает не называть территории на участках разведения сил и средств на Донбассе "серой зоной".

"Наши войска готовы, наши военные молодцы, разведение прошло стопроцентно, безопасно, мы отошли на позиции подготовленные, обустроенные. Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский напомнил, что произошло разведение войск в Станице Луганской, в Золотом, а точнее в Катериновке, "потому что Золотых пять, четыре Золотых мы контролируем как украинская армия, украинская власть, а в Золотом-5 находятся боевики", и должно состояться еще разведение в Петровском.

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"В Станице Луганской мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон и будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской, там КПВВ, там свет, там Швейцария. После разведения войск в Катериновке там "ничего не произошло". "Там нет совсем никаких выстрелов, и в Станице Луганской нет, и статистика такая, что где есть разведение – там огня нет. Что касается Петровского, то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках", - рассказал он.

Зеленский также назвал фейком интерпретацию незаконной поездки депутата Госдумы РФ, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева во временно оккупированное Золотое-5 как якобы то, что он был "в том Золотом, которое контролируют украинские военные".

"Фейки, манипуляция, информационная война – раньше это была война российских СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают, мне так кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем решить вопрос войны, прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в Нормандском процессе", - подчеркнул президент Украины.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Разведение войск на Донбассе.
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