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Когда начнется Рождественский пост 2019-2020: история и традиции

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Когда начнется Рождественский пост 2019-2020: история и традиции
09:36 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Рождественский пост является одним из самых продолжительных и тяжелых, но не строгих в еде.

Это один из самых важных многодневных постов за весь год. Он длится целых сорок дней, за которые православные люди очищаются от греховных мыслей и готовятся к важнейшему празднику — Рождеству Христову.

С первым днем поста связано много традиций и обычаев. Это важное время для всех верующих, в которое следует совершить духовную перестройку, ведь впереди светлый праздник, посвященный появлению Спасителя на свет.

Особенности и смысл Рождественского поста

Этот пост посвящен не только Иисусу Христу и его появлению на свет, но и Богородице, ведь многие события, которые предшествовали рождению Мессии, были трагичными.

Царь Ирод приказал убить всех младенцев младше двух лет в Вифлееме, когда узнал от волхвов, что на свет должен появиться новый царь иудейского народа. Более того, перед рождением Иисуса Христа сама Богородица молилась и постилась неустанно в течение этих сорока дней. Именно поэтому церковь предписывает поститься столько же. Этой традиции чуть меньше тысячи лет.

Когда начало Рождественского поста

Он начинается и заканчивается всегда в одно и то же время. Начинается пост в 2019 году 28 ноября, а длится целых сорок дней, что делает его вторым по длительности после Великого поста. Окончание — 6 января 2020 года.

Первое, на что нужно настроиться уже 28 числа, — это правильное питание. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ознакомиться с календарем питания по дням, чтобы вам было проще планировать каждый прием пищи для себя и своей семьи, а также придерживаться разнообразия в рационе.

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В день начала поста нужно отказаться от вредных привычек, от негативных мыслей, обид. Церковнослужители советуют простить близких, друзей и даже малознакомых людей за обиды, чтобы начать этот важный период с чистой душой.

28 числа можно сходить в церковь и попросить Бога о помощи в предстоящем посте. Можно помолиться о том, чтобы Господь даровал вам сил и мужества принять все ограничения.

В первый день поста, 28 ноября, полезно будет принять таинство причастия и исповеди. Не забудьте только как следует к этому подготовиться. Пусть этот день будет для вас максимально положительным, добрым и светлым.

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История, Традиции, Пост, Праздники, Православные праздники, Рождественский пост, Когда начнется Рождественский пост 2019-2020.
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