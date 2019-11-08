Какой праздник 9 ноября 2019 года: история и традиции

Новости Украины:В День украинской письменности и языка мы подготовили информацию о празднике, его истории и традициях.

История праздника

День украинской письменности и языка как государственный праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку "инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества".

Праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор Летописец – киевский летописец и писатель-агиограф. С 1073 Нестор – монах Киево-Печерского монастыря. Он так же является автором "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского".

Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет". Умер и погребен в Киево-Печерской Лавре.

Традиционно ко Дню украинской письменности и языка приурочен ряд торжественных и праздничных мероприятий, среди которых: возложение цветов к памятнику Нестору Летописцу, награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, а также издательств, выпускающих литературу на украинском языке.