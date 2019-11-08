Горбатюк не согласен со своим увольнением

Сергей Горбатюк оспаривает в суде свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры и из органов прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК), в соответствующем иске Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника управления спецрасследований ГПУ или на равнозначной должности в органах прокуратуры.
Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.
23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований ГПУ.