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Горбатюк не согласен со своим увольнением

Горбатюк не согласен со своим увольнением
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сергей Горбатюк подал иск, в котором просит суд признать его увольнение с должности начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры, незаконным.

Сергей Горбатюк оспаривает в суде свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры и из органов прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК), в соответствующем иске Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и восстановить его в должности начальника управления спецрасследований ГПУ или на равнозначной должности в органах прокуратуры.

Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Горбатюк обвинил бывшего соратника Януковича в причастности к хищению дел Майдана

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований ГПУ.

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Суд, Иск, Сергей Горбатюк, Дела Майдана.
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