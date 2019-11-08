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Штаб ООС: Боевики с начала суток открывали огонь 4 раза

Штаб ООС: Боевики с начала суток открывали огонь 4 раза
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Один украинский военный ранен на востоке Украины в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу, сообщает штаб Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Также сообщается, что в результате ранений, полученных 7 ноября, скончался украинский военнослужащий Геннадий Моторин.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сообщении. Ири обстрела из четырех были проведены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Из автоматических гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – под Зализным. Из автоматических и ручных противотанковых гранатометов вели огонь под Зайцевым.

Мы осуществили разведение вблизи Золотого - Зеленский

В районе отвественности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики атаковали из ручных противотанковых гранатометов позиции Объединенных сил под Водяным.

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Донбасс, ООС, Штаб ООС, Ситуация в ООС.
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