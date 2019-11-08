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Сайдик поприветствовал разведение войск под Петровским 9 ноября

Сайдик поприветствовал разведение войск под Петровским 9 ноября
23:50 Пт, 8 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мартин Сайдик поприветствовал решение о разводе войск в районе Петровского 9 ноября.

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик поприветствовал решение сторон начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября.

Текст заявления Сайдика обнародовала пресс-служба ОБСЕ.

"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00 (по киевскому времени)", - заявил Сайдик.

Он отметил, что ранее, 4 ноября, призвал стороны использовать успешный опыт разведения на участках под Станицей Луганской и Золотым и сделать все необходимое для возобновления процесса разведения сил под Петровским.

"При этом хотелось бы отметить конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского, смогли тем не менее найти общий язык о начале этого отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно", - подчеркнул Сайдик.

Он также выразил уверенность, что выполнение Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами и облегчит переговорный процесс.

Напоминаем, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее заявляла о готовности приступить к разведению сил на участке №3 (села Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области) при условии отсутствия обстрелов в течение семи суток.

Утром 8 ноября командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке №3 на линии разграничения при условии зеркальных действий. "Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - сказал Кравченко на брифинге в пятницу.

Позже в штабе ООС проинформировали, что сообщение о готовности к разведению 8 ноября от вражеской стороны не последовало. Начало разведения войск было перенесено на полдень 9 ноября.

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ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, ТКГ.
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