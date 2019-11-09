Украина ждет, когда суд в Гааге возьмется за иск против РФ в “морском деле”

Новости Украины:Елена Зеркаль: Мы ждем решения гаагского суда по поводу нарушения Россией прав Украины как прибрежного государства.

Вскоре ожидается решение относительно юрисдикции в иске украины против России относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. Украина просит суд в Гааге подтвердить свои права в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в деле "Украина против Российской Федерации" Елена Зеркаль после заседания Международного суда ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге.

"Мы ждем решения относительно юрисдикции по делу, которое касается нарушения Россией прав Украины как прибрежного государства. На сколько я знаю, то оно уже на финальной стадии, и мы ожидаем в ближайшее время получить это решение", - сказала Зеркаль.

Напоминаем, в Постоянной палате третейского суда (ППТС), который также размещен во Дворце мира в Гааге, то есть в том же здании, что и Международный суд ООН, представители России с 10 по 14 июня, пытались доказать, что суд не имеет юрисдикции, то есть права рассматривать дело по существу.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.

Сегодня Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу: нарушение Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.