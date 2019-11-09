Пристайко привлек к диктанту национального единства украиноязычных послов

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пригласил украиноязычных послов из 8 стран Европы присоединиться к Всеукраинскому диктанту национального единства.
Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге Twitter.
"Пригласили украиноязычных послов в Министерство на обед и ... радиодиктант национального единства. Писать не писали, но совместно прочитали", - сообщил глава МИД.
Он также поблагодарил послов.
Запросили україномовних послів до Міністерства на ланч та... радіодиктант національної єдності. Писати не писали, але спільно прочитали. Дякую