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На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение

На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение
08:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно...За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов: у Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Зализного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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