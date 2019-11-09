Сегодня отмечают День украинской письменности и языка

Новости Украины:Ежегодно 9 ноября в стране отмечается День украинской письменности и языка.

День украинской письменности и языка установлен указом Президента Украины 6 ноября 1997 года "в поддержку инициативы общественных организаций... в день памяти Преподобного Нестора-Летописца".

Нестор Летописец был монахом Киево-Печерского монастыря (ок. 1114 г.), первым древнерусским писателем и летописцем, последователем создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского; традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет". Именно Нестор ввел историю Руси в русло всемирной истории.

Украинский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Число говорящих - более 45 млн, большинство которых живет в Украине. Распространен также в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, Казахстане, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде, США и других странах, где живут украинцы. Украинский является вторым или третьим славянским языком по количеству говорящих (после российского и, возможно, польского) и входит в третью десятку самых распространенных языков мира. Украинский язык является результатом интеграции трех диалектов праславянского языка - полянского, древлянского и полесского. Для записи украинского языка используют адаптированную кириллицу, изредка - латиницу в различных вариантах. С точки зрения лексики ближайший к украинскому является белорусский язык (84% общей лексики), затем польский (70% общей лексики) и словацкий (68% общей лексики).

Название "украинский язык" употребляли, начиная с XVI в., для обозначения языка украинских земель Речи Посполитой, однако к середине XIX ст. основным названием языка, который теперь называется украинским, было понятие "русский язык". Это начало вносить путаницу с момента присоединения Украины к Московии и впоследствии Российской империи, поскольку россияне в XVIII ст. стали обозначать свой язык похожим прилагательным - "русский языкъ". После определенного периода колебаний, во время которого язык Украины пытались отличать от российского с помощью различных названий, понятие "украинский язык", наконец, постепенно победило во всех украинских регионах.

На протяжении веков украинский язык, так же как и его носитель - украинский народ, испытывал существенные притеснения и запреты со стороны различных государств, несмотря на то, под чьей властью оказывалась Украина. Сейчас украинский язык имеет государственный статус, но посягательство на него со стороны кремлевских чиновников и местных украинофобов и русификаторов не прекращаются. Следовательно, стоит прилагать все усилия, чтобы украинский язык не только сохранялся, но и развивался. На нем стоит говорить, писать, и пользоваться где угодно. Иначе он станет исключительно "соловьиным".

Ежегодно именно в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка.