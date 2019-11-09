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Суббота, 09.11.2019

Новый "ИстФакт" от Вятровича: история тризуба (Видео)

Тризуб - родовой знак князя Владимира и рода Рюриковичей. Украинский институт национальной памяти выпустил вторую серию проекта ИстФакт - коротких видеороликов, которые позволяют в доступном формате изучать историю Украины. Видео опубликовано на Youtube-канале УИНП. В описании к ролику сообщается, что гербом украинского государства является изображение Тризуба - родового знака князя Владимира и рода Рюриковичей. В УНИП отмечают, что мы видим тризуб каждый день: на монетах, на флагах, в элементах архитектуры - и не задумываемся, почему именно он стал символом нашего государства? Еще меньше людей сможет ответить на вопрос: когда это произошло и какие были альтернативы? Интересные и неожиданные факты о том, как и когда трезубец стал государственным гербом Украины, рассказывает историк Владимир Вятрович.
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Владимир Вятрович, "Тризуб", УИНП, ИстФакт.
13:09 Сегодня Телеграф
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