Сенцов провел встречу с российскими оппозиционерами

Новости Украины:В своем выступлении на Форуме свободной России, Сенцов назвал Путина врагом свободных людей.

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов в литовском Вильнюсе посетил Форум свободной России и пообщался с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины, а Путина врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами. Выступил в контексте "Что делать в России?"

- Несите покрышки.

- А потом?

- А потом зажигайте!", - написал режиссер.

Как сообщалось ранее, Сенцов заявил о желании написать статью для российских СМИ о пребывании в российской колонии в Лабытнанги.