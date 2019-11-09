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Бородянский выбрал кандидата на должность языкового омбудсмена

Бородянский выбрал кандидата на должность языкового омбудсмена
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и в начале следующей недели его кандидатура будет внесена на рассмотрение правительства.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Я определился с кандидатом на позицию уполномоченного по защите государственного языка, и в начале следующей недели его кандидатура будет внесена на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отметил министр.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 21 октября заявил, что ждет от Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) представления относительно кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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16 октября в МКМС заявили, что планируют в ближайшее время внести свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля. Он, в частности, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона к применению государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

При этом в заключительных и переходных положениях закона определено, что Кабинет министров в течение одного месяца со дня вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на соответствующий год в части финансирования обеспечения деятельности Нацкомиссии и уполномоченного. Вместе с тем, правительство в течение трех месяцев со вступления закона в силу должно было сформировать состав Нацкомиссии и назначить уполномоченного.

Согласно "языковому" закону, уполномоченный по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную правовую политику, и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабмину по одной кандидатуре на должность уполномоченного.

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Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет. По истечении этого срока полномочия уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения КМУ. Лицо может быть назначено на должность уполномоченного повторно.

В начале сентября Комиссия от секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека избрала своим кандидатом на должность языкового омбудсмена Тараса Кременя.

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Омбудсмен, Минкульт, Владимир Бородянский.
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