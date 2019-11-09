"Миллиарды гривень": Дубилет предложил убрать телефоны правительственной связи

Новости Украины:Дубилет предложил сэкономить миллиарды гривень, которые тратят на государственную телефонную связь.

В кабинете министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета есть стационарные телефоны – несмотря на то, что он лично предпочитает связи через смартфон.

Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Вся эта система, как оговорился министр, стоит государству "буквально миллиарды гривень".

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет в интервью 24 каналу.

"Действительно, можно сделать приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривень на эту систему с этими проводами", – рассказал Дубилет.

Он пояснил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов. И добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины – ред.) и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.