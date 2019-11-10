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"Радиодиктант" стал самым популярным Google-запросом в Украине 8 ноября

"Радиодиктант" стал самым популярным Google-запросом в Украине 8 ноября
01:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:"Радиодиктант" — это самый популярный Google-запрос в Украине 8 ноября.

Самым популярным в Украине Google-запросом в течение 8 ноября стало слово "радиодиктант".

Об этом сообщает Детектор Медиа.

"Радиодиктант" стал самым популярным Google-запросом в Украине 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные открытой аналитики Google Trends, которая измеряет, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на разных языках ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что больше всего искали информацию о радиодиктанте пользователи из Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Популярными запросами в этот день стали и слова из радиодиктанта: береста, цифра, вебкамера, Ивана Купала.

Напоминаем, 8 ноября в Киеве в Национальной библиотеке им. Владимира Вернадского желающие писали ХІХ Всеукраинский диктант национального единства.

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Google, Запрос, Радиодиктант.
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