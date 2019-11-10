Мазура допрашивают в польской прокуратуре

Новости Украины:Украинского ветерана и активиста Игоря Мазура доставили в районную прокуратуру в Холме.

Украинца Игоря Мазура только что доставили в отдел Люблинской Окружной прокуратуры в Холме, где будет решаться вопрос о том, когда состоится суд о временном задержании участника АТО.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Игоря Мазура доставили на автомобиле Пограничной службы Польши.

По словам консула Генконсульства Украины в Люблине Артема Валаха, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Суд по делу задержания Мазура может состояться в течение ближайших суток в Люблине.

Напомним, утром 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше был задержан по запросу РФ работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года стал командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.