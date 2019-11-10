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Мазура допрашивают в польской прокуратуре

Мазура допрашивают в польской прокуратуре
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинского ветерана и активиста Игоря Мазура доставили в районную прокуратуру в Холме.

Украинца Игоря Мазура только что доставили в отдел Люблинской Окружной прокуратуры в Холме, где будет решаться вопрос о том, когда состоится суд о временном задержании участника АТО.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Игоря Мазура доставили на автомобиле Пограничной службы Польши.

По словам консула Генконсульства Украины в Люблине Артема Валаха, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Суд по делу задержания Мазура может состояться в течение ближайших суток в Люблине.

Напомним, утром 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше был задержан по запросу РФ работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года стал командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление

В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.

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Польша, Прокуратура, Интерпол, Игорь Мазур, УНСО, ООС.
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